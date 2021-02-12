'Даже небо оплакивает нашего Сашу!' Стали известны подробности о погибшем на Донбассе полтавчанине

На Полтавщине в субботу, 13 февраля, похоронят погибшего на Донбассе украинского воина, 36-летнего Александра Глушко. Солдат погиб от выстрела снайпера в четверг, 11 февраля. У Александра остались двое детей и жена, а также пожилая мама.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Александр Глушко успел прослужить на востоке полтора года. Никогда до этого он не был военным. Как рассказала OBOZREVATEL его кума Юлия Провороцкая, Александр был обычным трудолюбивым парнем.

"Он трудяга был, все время старался обеспечить свою семью. Брался за любую работу. Даже в Польшу ездил на заработки. Мы не ожидали, что он пойдет в армию. Возможно, потому что у нас тут открыли набор в ВСУ, и еще брат его супруги был военным. Вот они вместе и отправились туда", – говорит Юлия.

У Александра и его жены Анны двое детей – 11-летний Женя и 9-летняя Лиза. Старший сын очень тяжело перенес весть о смерти отца. Мальчик не только внешне похож на Александра, но и по характеру.

Их знакомая Татьяна рассказала, что как-то Женя участвовал в спортивных соревнованиях по кикбоксингу. Ему сказали, что если выиграешь, то приедет отец в отпуск. И это стало очень сильным стимулом для мальчика. Он боролся до конца и победил.

"Хоть мой сын ему и проиграл, но я рада за Женю, потому что ему это очень было нужно", – говорит Татьяна.

Юлия тоже вспоминает, что Александр, когда учился в сельской школе на Полтавщине, был очень спортивным.

"Он всегда был на позитиве, несмотря ни на что. Умел словом поддержать, если кому-то было плохо. Очень хороший и добрый человек. Когда по телевизору смотришь, как провожают в последний путь наших военных, то переживаешь. Но когда это горе случается рядом, становится очень больно. Для нашего села – это первая смерть за эти годы. Она как бомба разорвалась вчера. Все переживают за Сашу, за его семью. Знаете, когда в село пришла новость о гибели Саши, то пошел дождь. Он лил весь день и всю ночь, и только сегодня, в пятницу, перешел в снег. Словно небо оплакивает нашего Сашу", – говорит Юлия.

Пожилая мама солдата также очень тяжело переносит смерть сына. Односельчане рассказывают, что у них беда за бедой. Примерно полгода назад у Сашиной сестры умер муж, совсем молодой. Отец Саши тоже тяжело болел и скончался несколько лет назад.

Хоронить Александра Глушко собираются в соседнем селе, рядом с его отцом. Хотя семья сейчас живет в Полтаве, в одной квартире с родителями супруги.

"Невозможно передать боль мою и детей, очень не верится, что Саши и любимого папы больше нет! Хочется верить, что все это сон!!! Но, к большому сожалению, все это правда, и очень неприемлемая правда для нас!" – написала жена у себя на страничке в Facebook.

Прощаться с погибшим Александром Глушко будут в соборе в Полтаве 12 февраля, вечером, на следующий день его повезут в родной дом к маме, а потом уже похоронят.