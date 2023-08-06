В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: что известно

Вечером 6 августа в микрорайоне Полтавы Институт связи произошел взрыв в многоквартирном доме. Предварительная причина – утечка газа.

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Об этом сообщил спикер спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, пишет "Суспільне". По его словам, два человека госпитализированы медиками "скорой" в больницу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Напомним, в июне в Киеве произошел взрыв в многоэтажке недалеко от станции метро "Черниговская", после чего начался сильный пожар. Предварительная причина – утечка газа. Были разрушены несколько квартир, погибли двое мужчин и женщина, еще пять человек травмировались.

К ликвидации последствий привлечены 70 человек и 13 единиц техники, также на месте работали психологи ГСЧС, медики, правоохранители и другие службы. Были спасены 20 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в частном доме в Буче на Киевщине произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента был разрушен дом, травмированного хозяина забрала скорая помощь.