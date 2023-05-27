Зажег спичку – и раздался взрыв: в Буче из-за газового баллона разрушен дом, пострадал мужчина. Фото

В Буче на Киевщине в частном доме произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента был разрушен дом, травмированного хозяина забрала скорая помощь.

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О событии сообщили в полиции Киевщины. Инцидент произошел сегодня, 27 мая, примерно в 10:50 утра.

Как сообщает полиция, мужчина вошел в дом и зажег спичку, после чего произошел взрыв. На месте происшествия работают спасатели и следователи, которые выясняют причину чрезвычайной ситуации.

Полиция отмечает необходимость следить за газовым оборудованием и соблюдать требования безопасности.

Ранее сообщалось, что в Черновцах произошел взрыв газа в жилом доме. В результате чрезвычайной ситуации погиб ребенок, еще три человека пострадали.

Напомним также, что ранее в Киеве в многоэтажке взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Бережанской, 14 в Оболонском районе Киева. Жителей города еще раз призывали быть осторожными при использовании взрывоопасных предметов.

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