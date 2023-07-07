В Полтаве мужчина назвал защиту Родины 'убийством людей за деньги' и нагрубил украинским военным. Видео

В Полтаве молодой человек провоцировал на конфликт украинских военных. Он грубил им и заявил, что наши защитники "убивают людей за деньги", чего он сам делать не хочет.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Личность полтавчанина, провоцировавшего военных, уже установлена, это 26-летний Роман Заволока, который работает фитнес-тренером (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Судя по всему, мужчине хотели вручить повестку. Но, вероятно, он уклоняется от мобилизации, как сказал один из военнослужащих на видео.

На кадрах видно, что в конце разговора полтавчанин показал в сторону военных непристойный жест. Он также комментировал их внешний вид, в частности, то, что у военнослужащих на руках были часы.

"Ромка, думаешь, все так сойдет с рук – нет. Рома, когда в ТЦК за повесткой мачо идешь и извинения на видео на всех своих страницах будешь размещать?" – написал Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Харькове водитель автомобиля создал опасную ситуацию на дороге, подрезав автомобиль с военными, а когда приехала полиция – потребовал от всех говорить на русском языке.

– В городе Кременчуг Полтавской области в ресторан "Барбарис" не хотели пускать военного, который был в форме. Отказ объясняли "внутренними порядками" заведения.

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