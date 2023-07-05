В Харькове водитель подрезал автомобиль с военными и требовал, чтобы с ним говорили на русском языке. Видео

В Харькове произошел новый конфликт на языковой почве. Он осложнился еще и тем, что водитель автомобиля создал опасную ситуацию на дороге, подрезав автомобиль с военными, а когда приехала полиция – потребовал от всех говорить на русском языке.

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Мужчина находился в нетрезвом состоянии и уверял, что в Харькове необходимо говорить по-русски, поскольку "в Восточной Украине" якобы все так говорят. Соответствующее видео опубликовали в Telegram "Х**овый Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На русском языке говоре, ты в Харькове находишься", – утверждал подвыпивший мужчина, когда ему начали делать замечания.

"Ты находишься в Восточной Украине, здесь все на русском", – заявил он, когда услышал возражения, а потом еще и назвал человека, который к нему обращался, "бараном".

Напомним: ранее в Деснянском районе столицы возник очередной языковой скандал. Охранник магазина "Конфискат" отказывался общаться с покупателем на украинском, а затем заявил, что "Киев – русскоязычный город". В тот же день мужчина уволился, а делом занялись правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Харькове таксист вступил в спор с украиноязычной пассажиркой, заявив ей, что "Харьков – русскоязычный город", что он всю жизнь говорил по-русски, слушал русскую музыку и не собирается менять своих привычек, а вот украиноязычным следует "ехать на западенщину, или где там болтают на задр*нном языке";

– уже вскоре мужчина извинился перед украинцами и объяснил, что конфликт с пассажиркой возник из-за того, что он поклонник российского рок-дуэта "Би-2", а девушка не восприняла информацию о том, что артисты выступают с осуждением войны в Украине.

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