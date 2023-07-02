'Такой внутренний порядок': в Кременчуге военного не пускали в заведение в форме. Видео

В городе Кременчуг Полтавской области в ресторан "Барбарис" не хотели пускать военного, который был в форме. Отказ объясняли "внутренними порядками" заведения.

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Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Х Кременчуг" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Военный просто хотел выпить в заведении кофе, но помехой почему-то становилась его одежда.

"То, что вы военные, это очень хорошо. Но в наше заведение в военной форме заходить нельзя", – заявляла представительница ресторана. Она не руководствовалась никаким законом, а лишь повторяла слова о политике заведения.

В конце концов, говорит военный, его пустили в ресторан, но заявили, что будут следить за тем, что он пьет. В ответ защитник напомнил персоналу, что они вообще не имеют права продавать ему и другим военнослужащим алкоголь.

"Меня пустили, но сам факт, почему так вообще происходит? Это очень неприятно", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в Великих Мостах на полигоне капитан избил недавно вернувшегося с фронта на ротацию пограничника Назара Матвиишина. За дело взялось Государственное бюро расследований.

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