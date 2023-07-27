В Полтаве демонтировали памятники Ватутину и Пушкину. Фото и видео

В Полтаве решили демонтировать памятники советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину и поэту Александру Пушкину. Монументы Ватутина и Пушкина снесли утром 27 июля.

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Демонтаж памятника Зыгину состоится позже из-за его веса и сложности работ. Об этом сообщило местное издание "Полтавщина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что памятник Ватутину, установленный на пересечении улиц Соборности и УПА (бывшей Ватутина), был снят первым. Далее взялись за бюст Пушкина, расположенный на одноименной улице, на территории Березового сквера.

Известно, что последнего передадут в Полтавский краеведческий музей, а вот Ватутина и Зыгина отправят в "Парк советского периода" на Сумщине.

Напомним: во Львове снесли памятник стоящим в Винниках советским военным. Памятник посвящен советским воинам, погибшим во время освобождения города Винники от немецко-фашистских оккупантов в июле 1944 года. Монумент перенесут в музей тоталитарных режимов "Территория Террора".

А в Ивано-Франковской области снесли памятник Неизвестному солдату времен СССР, который героизировал Красную армию. Он стоял на старом кладбище на улице Соборной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в селе Лисичево Хустского района Закарпатья власти отказались демонтировать памятник советскому воину. Монумент солдату армии СССР решили "украинизировать", приравняв к увековечиванию воинов русско-украинской войны;

– 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал проект закона о запрете русских названий и символики в Украине. Его цель – уменьшить влияние страны-агрессора России на мировоззрение украинцев и внутреннюю политику государства.

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