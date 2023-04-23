В селе на Закарпатье отказались убрать советский монумент, сделав его 'украинским'. Фото

В селе Лисичево Хустского района Закарпатья власти отказались демонтировать памятник советскому вояку. Монумент солдату армии СССР решили "украинизировать", приравняв к чествованию воинов российско-украинской войны.

Видео дня

Об этом сообщило сообщество "Деколонизация.Украина" в Telegram. Там опубликовали фото документа с пояснениями от Закарпатской ОВА (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ничто не мешает провести демонтаж алешки и оставить плиты с фамилиями односельчан. Но что наиболее возмутительно, они приравняли этот памятник к памятникам воинам российско-украинской войны", – подчеркнули активисты, реагируя на полученный от ведомства ответ.

Там добавили, что жители села, отказавшись проводить демонтаж советского памятника, очень порадовали российских пропагандистов. РосСМИ быстро распространили новости об этой ситуации.

"Так бывает, когда делают что-то, не подумав. Уверены, что его (памятника. – Ред.) там все равно не будет", – отметили активисты.

Отметим, что монумент в честь советских солдат, в том числе воинов-односельчан, павших во Второй мировой войне, в селе Лисичево появился в 1967 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал проект закона о запрете русских названий и символики в Украине. Его цель – уменьшить влияние страны-агрессора России на мировоззрение украинцев и внутреннюю политику государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!