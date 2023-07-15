Во Львове снесли еще один памятник советской эпохи: его перенесут в музей тоталитарных режимов. Видео
Во Львове снесли памятник советским военным, который стоял в Винниках. Монумент будет перенесен в музей тоталитарных режимов.
Об этом 15 июля сообщил городской голова Львова Андрей Садовый. В официальном Telegram-канале мэра также было обнародовано видео демонтажа (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский "Воин", стоявший в Винниках", – рассказал Садовый.
Он отметил, что скульптура была изготовлена на Львовской керамико-скульптурной фабрике.
Теперь ее перенесут в Мемориальный музей тоталитарных режимов "Территория Террора".
Памятник посвящен советским воинам, погибшим во время освобождения города Винники от немецко-фашистских оккупантов в июле 1944 года.
Как известно, Винники подчиняются Львовской мэрии как часть Лычаковского района Львова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В мае снесли Памятник благодарности Красной армии в Польше после обращения президента Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Момент располагался в Глубчицах.
– На Ивано-Франковищине снесли памятник неизвестному солдату времен СССР, который героизировал Красную армию. Он стоял на старом кладбище на улице Соборной.
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