На Прикарпатье снесли советский монумент, который героизировал Красную армию. Фото

В городе Надворная Ивано-Франковской области прошла декоммунизация. Там снесли памятник неизвестному солдату, который возвеличивал Красную армию.

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Об этом 28 апреля сообщило местное издание "КУРС" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Монумент находился на старом кладбище на улице Соборная.

Во время демонтажа верхняя часть памятника откололась.

"Такому мусору на нашей святой земле нет места! Мы обязаны уничтожать русню во всех пространствах, как на поле боя, так и памятники оккупантам на территории нашей общины! Идеологическое, информационное оружие порой более сокрушительное и коварное, чем танки и ракеты", – отметил городской голова Надворной Зиновий Андреевич.

А председатель областного коммунального предприятия "Память" Василий Тимкив рассказал, что этот советский памятник был установлен на месте массового захоронения 82 человек. Они стали жертвами коммунистического террора в июне 1941 года.

Памятник солдату установили на том же месте, чтобы затереть кровавую страницу геноцида, который устроила Москва.

Теперь местные власти собираются увековечить там память замученных местных жителей.

"Подумаем о мемориальном сквере украинским патриотам, героям, которые были замучены в урочище "Буковинка", и продолжим на этом месте установку креста, памятника замученным украинцам", – сказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Лисичево Хустского района Закарпатья власти отказались демонтировать памятник советскому воину. Монумент солдату армии СССР решили "украинизировать", приравняв к чествованию воинов российско-украинской войны.

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