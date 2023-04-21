Улиц Пушкина в Украине не будет: Зеленский подписал законопроект о российских названиях и символике

Глава украинского государства Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект, запрещающий предоставлять географическим объектам в Украине названия, связанные с государством-агрессором Россией или с его деятелями. Его цель – уменьшение влияния РФ на мировоззрение украинского народа и внутреннюю политику Украины.

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Речь идет о проекте №7253 о внесении изменений в Закон Украины "О географических названиях". После вступления документа в силу в течение еще шести месяцев российские названия и символы должны быть убраны с публичного доступа.

Закон дополнили запретом присваивать географическим объектам названия, символизирующие государство-оккупанта Россию или ее культурные места, события, даты или деятелей, совершавших агрессию против Украины или других государств. Речь идет о названиях улиц, населенных пунктов, товарных знаках, памятниках, памятных знаках.

Кроме этого, необходимо будет переименовать населенные пункты или улицы, в названиях которых есть намеки на РФ ее деятелей или пропагандистов. Также должны быть переименованы географические названия, не отвечающие стандартам украинского языка. К примеру, Октябрьское или Южноукраинское.

В пояснительной записке отмечается, что закон должен обеспечить уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

"Проект Закона направлен на деколонизацию топонимики и упорядочения использования в населенных пунктах Украины географических названий и символики государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, с целью недопущения повторения таких преступлений в будущем, устранения угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полтавский городской совет проголосовал за демонтаж памятников Николаю Ватутину, Александру Пушкину и Алексею Зигину. Решение было принято большинством голосов.

Киевская область вошла в тройку регионов Украины по темпам декоммунизации, начиная с 24 февраля 2022 года. Первое место рейтинга занимает Закарпатье, а последнее – Херсонщина.

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