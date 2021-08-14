В полиции заявили, что активисты "Нацкорпуса" украли молоко по дороге к ОПУ

В субботу, 14 августа, активисты "Национального корпуса" по дороге на Банковую якобы ограбили машину, которая привезла продукты в магазин рядом. Речь идет о нескольких ящиках молока.

Об этом заявил собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах. Отмечается, что активисты, якобы раздавали его побратимам, мотивируя тем, что молоком хорошо промывать глаза, когда попадет слезоточивый газ.

Напомним, в этот день сотни людей из числа "Национального корпуса" провели в Киеве акцию "Остановим капитуляцию!", которая завершилась столкновениями с правоохранителями.Были применены слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки. В результате пострадали семь полицейских и один военнослужащий Нацгвардии.

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Участники акции выступили против попыток власти начать переговоры по оккупированным Донбассу и Крыму и якобы политических преследований представителей Нацкорпуса. Завершился протест забрасыванием дымовыми шашками дома, где жил глава государства Владимир Зеленский.

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил, что движение ответит на обыски и задержания его сторонников, а также избрание для них мер пресечения.

"Мы не собираемся терпеть подлость власти в отношении ветеранов. Если сейчас не получится справедливо решить (вопрос с задержанием участников акции. – Ред.) и будут мероприятия в стиле следственного изолятора и т. п., то сегодня будет горячо", – подчеркнул он.

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