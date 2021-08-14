В Киеве на Банковой протестующие ранили полицейских. Видео

В Киеве в субботу, 14 августа, на улице Банковой под Офисом президента во время акции протеста "Нацкорпуса" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадал полицейский.

Об этом сообщил телеканал "Наш". Правоохранитель был ранен в руку и ногу, ему оказывали необходимую помощь на месте события (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в Facebook сообщил, что в общем семь полицейских получили ожоги глаз, а еще несколько нацгвардейцев были травмированы.

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"Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно", – добавил он.

На фоне были слышны новые взрывы, на ролике также запечатлена колонна силовиков, которые бежали в сторону того участка Банковой, где все заволокло дымом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 августа активисты "Национального корпуса" колонной двинулись на улицу Банковую в Киеве, где запланировали акцию "Остановим капитуляцию!". В правоохранителей летели дымовые шашки, произошли столкновения.