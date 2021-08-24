В ОРДЛО партизаны подняли флаг Украины, а боевики 'поздравили' с Днем Независимости. Фото и видео

Во временно оккупированном Луганске в честь Дня Независимости Украины, 24 августа, недалеко от базы террористов "ЛНР" неизвестные повесили украинский флаг. А на сайте оккупационной администрации города Донецк опубликовали поздравление с этим праздником.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. Флаг по его словам появился рядом с "военной частью 73438" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Наши в тылу врага празднуют День Независимости. Сегодня в оккупированном Луганске, рядом с "в/ч 73438", то есть "второй отдельной мотострелковой бригадой" оккупантов, появился этот сине-желтый флаг", – говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, на официальной странице оккупационной "Администрации города Донецк" кто-то опубликовал поздравления с Днем Независимости Украины. Текст, как сказано в сообщении Цаплиенко, "провисел" достаточно долго. Более того, его перепостили и другие ресурсы сепаратистов.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", – это цитата из приветствия, под которым было немало положительных комментариев от жителей оккупированного Донбасса. Ну, что же, ждите. Вернемся", – написал журналист.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-летие Независимости. В этот день торжественные мероприятия проводят по всей стране. В частности, в Киеве состоялся военный парад и марш защитников Украины, а в Одессе – торжественное прохождение боевых кораблей, пролет авиации и показ военной техники. Концерты, марши, автопробеги и акции проходят и в других городах страны. OBOZREVATEL ведет онлан-трансляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Марше защитников в Киеве родственников героев, погибших в войне на востоке страны, приветствовали аплодисментами. Им также высказывали слова благодарности.