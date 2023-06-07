В ОП сказали, где самая сложная ситуация после подрыва оккупантами Каховской ГЭС: вода поднялась на 3,5 метра

В Офисе президента Украины рассказали о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Самая сложная ситуация с подтоплениями была в Корабельном районе Херсона.

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Там вода поднялась на 3,5 метра. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба.

"Самая сложная ситуация - в Корабельном районе Херсона. На данный момент вода поднялась на 3,5 метра. Подтоплено более тысячи домов", – сказал он.

Кулеба добавил, что для безопасности людей в Херсонской области частично отключили электричество и газоснабжение. Продолжается спасение гражданских, работают социальные службы, а в пунктах эвакуации есть продуктовые наборы и питьевая вода.

Пострадавшим от действий оккупантов предоставляют жилье и денежные выплаты на местах.

"Эвакуировано 1500 человек, особое внимание детям и маломобильным людям. Также оказывается помощь в спасении животных. Эвакуация будет продолжаться и завтра, и в ближайшие дни – автобусами и поездом", – отметил Кулеба.

По словам чиновника, критическая ситуация сложилась на оккупированном РФ левом берегу Херсонской области. Захватчики не оказывают людям помощь, из-за чего гражданские сидят на крышах домов и ждут спасения.

"Оккупанты не организуют эвакуацию, люди остались наедине с катастрофой. Это российское преступление против людей, природы и самой жизни", – резюмировали в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли Херсон во время эвакуации людей из микрорайона Остров. В результате атаки были ранены правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 6 июня российские военные преступники подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате разрушения дамбы и станции, которая не подлежит восстановлению, вода в Каховском водохранилище начала стремительно спадать – и под угрозой подтопления оказалось более 80 населенных пунктов.

– В районе Антоновского моста в Херсоне из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС сильно повысился уровень воды. В частном секторе кое-где дома затопило настолько, что виднелись только крыши.

– Жители одного из затопленных населенных пунктов Херсонского района показали, как спасают свои вещи из домов. Вода у них дошла уже практически до потолка.

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