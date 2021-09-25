В октябре в Украине будет холодно и дождливо: народный синоптик дал прогноз на месяц

В этом году погода в октябре будет очень холодной, ожидаются заморозки и значительное количество осадков. Таким образом, следующий месяц может оказаться более холодным, чем ноябрь и даже декабрь.

Такие прогнозы относительно погодных условий дали народный синоптик Леонид Горбань и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает ТСН. Горбань также очертил приблизительную картину погоды на каждый день октября.

По данным синоптика, с 1 по 4 октября в Украине будет холодно, а небо затянет облаками. 5-6 и 8-10 числа пройдут дожди, а с 11 до 19 в стране снова будет пасмурно и прохладно.

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Температура воздуха ощутимо снизится 14 октября, ожидается заморозок. 20, 22, 23 и 26 числа следующего месяца снова могут пройти дожди, после этого осадков до ноября не будет, однако теплее в Украине не станет.

Отметим, Вазира Мартазинова ранее подтвердила, что климат в Украине изменится, сезоны сместились. Поэтому в октябре уже несколько лет фиксируют "процессы предзимья".

Поэтому второй осенний месяц нередко оказывается холоднее следующих за ним ноября и декабря, когда потепление выходит за пределы нормы, а воздух прогревается до плюсовых отметок термометра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинских Карпатах после выпадения первого осеннего снега сохраняются неблагоприятные погодные условия. Там фиксировали низкую температуру, сильный ветер и дождь.