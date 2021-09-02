В Украине первый снег может выпасть в октябре: синоптик предупредила об "аномалии"

Первый снег в Украине может выпасть уже в октябре, предположительно – в его второй половине. Кроме того, средняя температура в этом месяце может быть даже ниже, чем в ноябре и декабре.

Такие данные на осень в четверг, 2 сентября, озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает УНИАН. Как указала эксперт, в октябре уже несколько последних лет просматриваются "процессы предзимья" и температура воздуха заметно опускается.

"Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – сообщила климатолог.

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Она подтвердила, что погода в стране действительно меняется. Так, ранее переход с лета на осень и далее на зиму был более плавным. Сперва спадала жара и начинало холодать, а в декабре наблюдалась нулевая и минусовая температура.

Сейчас сезоны сместились. Тенденция показывает, что октябрь становится более холодным, а следующие два месяца воздух может снова прогреваться до плюсовых температур. Потепление также часто выходит за норму ноября и декабря.

Мартазинова рассказала, что в графике климатической зимы наблюдается "разброс": она может начаться в конце января и закончиться в конце февраля, или же начаться в конце декабря и закончиться в январе, либо продержаться с декабря по февраль.

Эксперт подчеркнула, что составлять прогнозы погоды на зиму становится все сложнее.

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