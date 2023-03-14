В оккупированном Симферополе вспыхнул мощный пожар на складе: поднялась стена огня. Фото и видео

В ночь на 14 марта в Симферополе, в оккупированном Россией Крыму, вспыхнул пожар на складе. Огонь охватил площадь размером 1000 квадратных метров.

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О чрезвычайном происшествии сообщила пресс-служба МЧС РФ. Там заверили, что во время пожара никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В службе государства-агрессора сообщили, что огонь был локализован в 06:23 по киевскому времени. В тушении было задействовано около 30 человек и 7 единиц техники.

Напомним: накануне пожар вспыхнул на складе в подмосковном Одинцово в России. Огонь разошелся на площади 4300 кв. м, произошло обрушение кровли. ЧП напугало местных жителей, поднявших панику, заявляя о взрывах. Что хранилось на указанном складе, в ведомстве не уточнили.

Кроме того, 11 марта в Москве загорелось здание, где размещается офис пропагандистского телеканала "Спас". Источник возгорания, по данным росСМИ, находился на первом этаже, якобы в помещении типографии. Пожарным уже удалось локализовать горение, а к 16 часам – ликвидировать пожар. Пострадавших, заверили в РФ, не было.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 марта в подмосковном Видном в цехе коксогазового завода "Москокс" произошел взрыв. Огонь распространился на здание одного из цехов;

– а уже 6 марта в Новосибирске в РФ неизвестный совершил поджог центра, где собирали помощь для воюющих против Украины оккупантов. Огонь повредил пол здания, стол, окно, но сотрудникам частного охранного предприятия удалось погасить огонь.

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