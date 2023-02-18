В оккупированном Мелитополе школьников заставляют петь гимн РФ и писать письма оккупантам, – мэр

Во временно оккупированном РФ Мелитополе в Запорожье сейчас работает менее половины школ. В них мало учеников и не хватает учителей, а о нормальной учебе при этом речь не идет – школьникам вместо знаний дают пропаганду.

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Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что с образованием процессы в школах и университетах на оккупированных территориях не имеют ничего общего.

К примеру, детей заставляют петь гимн страны-агрессора РФ и учить пропагандистские стихи об СССР. Младшие школьники пишут письма российским военным, а учеников страшных классов уже готовят к тому, что когда-нибудь они встанут в ряды вражеской армии.

"Ответственность за это лежит и на тех педагогах-предателях, которые пошли работать на оккупантов. Каждый из них будет наказан!" – подчеркнул мэр.

В то же время многие учителя выехали из города на подконтрольную Украине территорию и продолжают работать, так что 14 тысяч детей в Мелитополе ежедневно учатся онлайн по украинской программе.

"90 процентов школьников получают качественное украинское образование", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики активизировали влияние украинских детей. Посредством пропаганды россияне хотят убедить несовершеннолетних в том, что Россия их якобы спасает.

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