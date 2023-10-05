В оккупированном Крыму скончалась мать певиц из дуэта ANNA MARIA, работавшая на Россию

Во временно оккупированном Крыму умерла мать певиц из скандального украинского дуэта ANNA MARIA, коллаборантка Лариса Опанасюк. Она занимала должность "омбудсмена" с 2019 по май 2023 года, когда уволилась якобы по собственному желанию.

О смерти Опанасюк сообщили крымские СМИ. Отмечается, что приспешница окупантов умерла в возрасте 61 года из-за болезни в симферопольской больнице имени Семашко. Дочери смерть матери пока никак не прокомментировали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отметим, что украинские певицы Анна и Мария Опанасюк в 2019 году отказывались прямо говорить о Крыме как об оккупированной Россией территории. Однако после начала полномасштабного вторжения заявили, что все изменилось, начали выступать на благотворительных концертах и собирать помощь для украинских военных. Сегодня они прямо заявляют, что Крым считают украинской территорией.

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Их мать отказывалась комментировать это российским СМИ, заявляя, что у каждого своя позиция. Она работала в подконтрольном РФ правительству Сергея Аксенова и имела награду "За возвращение Крыма" от оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В 2019 году украинский дуэт ANNA MARIA, ранее оскандалившийся своими высказываниями о Крыме, выступил на фестивале "Новая волна 2019" в Сочи и разозлил сеть. Артистки приняли участие в конкурсной программе фестиваля и заняли пятое место.

– В 2021 году украинский боксер Александр Усик получил порцию критики в интернете за участие в видео украинского дуэта ANNA MARIA. 34-летний уроженец Симферополя исполнил одну из ролей в съемках клипа на песню Light Up, премьера которой прошла накануне.

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