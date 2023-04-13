Еще в 2019-м не считали РФ агрессором. Дуэт Anna Maria, родители которых работают на оккупантов в Крыму, выступили перед ВСУ

Скандальный украинский дуэт ANNA MARIA, который известен своей "неоднозначной" позицией касательно оккупации Крыма и российской агрессии с 2014 года, ездит выступать перед украинскими военными на передовую. Сестры-близняшки Мария и Анна Опанасюк еще в 2019 году не могли дать четкого ответа на вопрос "Чей Крым?", а также не соглашались с утверждением, что Россия развязала войну на Донбассе, вместо чего ездили выступать в Сочи на фестивали. Родители исполнительниц и вовсе работают на российскую "власть" аннексированного полуострова.

Видео дня

Сейчас же артистки публикуют у себя в соцсетях снимки с защитниками Украины, держа в руках сине-желтый флаг. На это обратила внимание журналистка Зоя Казанжи, которая у себя в Facebook объяснила, почему считает Анну и Марию коллаборантками. Девушки, кстати, отреагировали на этот пост, решив наконец расставить точки над "і" во всех своих скандальных заявлениях.

"Знаете кто на первом фото? Дуэт Анна-Мария. Ага, те, что оскандалились на Нацотборе на Евровидение-2019. Тогда финалистки Анна и Мария Опанасюк затруднились ответить на вопрос о том, чей Крым. Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией. Они также не ответили на вопрос о том, нужна ли крымскотатарская автономия. И вот прошло время. И вот они уже выкачиваются по военным частям, дают концерты, фоткаются с нашими военными, даже не заблюрив лицо. И вот уже им неистово благодарят, что "певицы поднимают боевой дух", – написала Казанжи.

Журналистка подчеркнула, что сестры в 2019 году называли себя аполитичными, а все элементарные вопросы касательно агрессии РФ избегали, утверждая, что они "музыканты, а не политики".

Казанжи также напомнила, что Лариса Опанасюк, мама Анны и Марии, работала на оккупантов "заместителем председателя Совета министров Республики Крым", а потому несет ответственность за все аресты и смерти в захваченном россиянами Крыму. Сейчас женщина занимает другую должность.

"Помню, что сказал Ахтем Чийхоз: "Лариса Опанасюк не просто заместитель Аксенова, а она очень активный член команды и на ее совести все смерти, аресты и ужасы, которые происходили на полуострове. Опанасюк с особой ненавистью к Украине работает над новыми репрессиями против крымских татар и проукраинского населения в Крыму. При этом ее дети, Анна и Мария, живущие в Украине, пользуются всеми благами... Ну ок, скажете вы, время же прошло. Всё могло измениться. Конечно, могло. Но есть кое-что, что остается неизменным. Например, мать певиц сейчас занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительству Сергея Аксенова. У нее есть награда "За возвращение Крыма" от оккупантов", – поделилась журналистка.

Отец вокалисток – известный в Крыму судья, который сотрудничал с 2014 года с Россией, а сейчас на пенсии.

"Ну вот, скажете вы, а с каких это пор дети отвечают за родителей? Верно, не отвечают. Поэтому давайте о детях. Анна и Мария Опанасюк в 2014 году поддержали организованное пророссийскими силами шествие "Бессмертный полк" и в интервью отказались называть Россию агрессором... И тут – бац! – полномасштабное вторжение. И все меняется. Вдруг раша стала агрессором. Неожиданно, конечно. Может быть, конечно. Вон Олеся, автор поста о выступлении перед военными пишет, что их СБУ проверяла... Короче, пусть поют. Не возите их в воинские части. Ибо это просто бл**ство", – резюмировала журналистка.

В сети от артисток потребовали объяснений и сестры решились выйти на связь.

Певицы опубликовали несколько длинных текстов, в которых впервые дали четкие ответы, которые так и не смогли дать в 2019 году. Они заверили, что за все это время ни разу не выезжали за границу, а всячески поддерживают Украину и ВСУ, устраивают благотворительные концерты и помогают переселенцам. Крым исполнительницы назвали украинским, а Россию – агрессором. Кроме того, они подчеркнули, что муж Анны сейчас воюет на фронте. А все обвинения в свой адрес знаменитости считают неуместной манипуляцией.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ANNA MARIA выступили на фестивале "Новая волна 2019" в Сочи. Это разозлило украинских интернет-пользователей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!