Мать скандальных сестер Anna Maria уволилась с должности 'уполномоченной по правам человека' в Крыму: детали

Мать украинских певиц Марии и Анны Опанасюк – Лариса Опанасюк – 24 мая уволилась с должности "уполномоченной по правам человека" в оккупированном Россией Крыму. Решение, как заявляют пропагандисты, работавшая на оккупантов чиновница приняла сама.

Видео дня

Мать дуэта сестер-близняшек Anna Maria была избрана на должность в ноябре 2019 года сроком на пять лет. Об этом заявили росСМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С 2014 по 2019 годы Опанасюк занимала должность "замглавы Совета министров Республики Крым", то есть она стала на сторону врага сразу после оккупации полуострова. Ее полномочия должны были закончиться уже скоро – в 2024 году, однако мать украинских исполнительниц почему-то решила сложить их раньше.

Ее мотивация остается неизвестной. Впрочем, стоит отметить, что из-за проукраинской позиции ее дочерей на Опанасюк месяц назад ополчились пропагандисты, заставляя ее комментировать поступок детей. Тогда чиновница попросила не провоцировать ее и заявила, что просто "помогает людям".

Напомним: Анна и Мария Опанасюк, финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, оскандалились из-за отказа признать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма. По словам сестер, с Крымом случились "две границы – украинская и российская".

Впоследствии дуэт выступил на фестивале "Новая волна 2019" в Сочи и разозлил сеть. После этого дверь в украинский шоубиз для певиц закрылась, а всех артистов, которых с ними видели, резко хейтили.

Как писал OBOZREVATEL, в 2023 году выяснилось, что Anna Maria живут в Украине и активно "гастролируют" по позициям ВСУ с выступлениями и украинским флагом. Кроме того, они подчеркнули, что муж Анны сейчас воюет на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!