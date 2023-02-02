В оккупированной части Запорожской области работают всего 20% больниц, остальные забрали под госпитали, — мэр Федоров

Глава Мелитопольского городского совета Иван Федоров рассказал, что на территории временно подконтрольного России Запорожья практически перестали функционировать гражданские больницы. Вместо этого они переоборудованы в военные госпитали для захватчиков, что свидетельствует о неподконтрольных потерях противника.

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Сейчас в оккупированном регионе только 20% медучреждений лечат простых жителей. С такими цифрами чиновник вышел в эфир телемарафона UA Разом.

"Ответ очевиден: количество потерь на Запорожской линии фронта не сотни, это тысячи. Привозят в фургонах пачками как "двухсотых", так и "трехсотых" в разные больницы, сортировку осуществляют прямо в палисадниках этих больниц. Это Токмак, Днепрорудное, Васильевка и Мелитополь", – заметил Федоров.

Напомним, что еще раньше войска противника вывели госпитали из Пологов Запорожской области во временно оккупированный Мариуполь. Таким образом город под временным контролем РФ стремительно превращается в тыловую базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам все того же Федорова, в оккупированный Мелитополь прибыли вербовщики на поиск наемников в ЧВК "Вагнер" из числа заключенных украинцев. Однако даже те, кто отбывают срок за свои преступления в местах лишения свободы, не хотят идти на войну против своего народа.

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