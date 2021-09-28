В Офисе президента пообещали спортплощадки 'в каждом дворе' и тренировки с Зеленским. Фото

До конца 2021 года в Украине планируют построить около 600 спортивных площадок во дворах, а до конца 2022-го – 10 тысяч. Сейчас в стране создано уже 100 таких локаций.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. У Владимира Зеленского обещают, что в рамках проекта "Активные парки – локации здоровой Украины" спортплощадки появятся фактически в каждом дворе (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что каждый такой парк будет оснащен QR-кодами, через которые посетители смогут провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кино, профессиональных спортсменов или с президентом Украины.

По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, программа ориентирована на все возрастные группы.

Отметим, в июне глава государства заявлял, что новая медицинская реформа будет популяризировать спорт и здоровое питание. В частности, в школах изменят меню и построят спортплощадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сентябре Зеленский презентовал урбан-парк на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Он также был построен в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина".