Зеленский презентовал урбан-парк на ВДНГ в Киеве, такие же будут по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетили урбан-парк на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ) в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Урбан-парк на ВДНГ создается в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

Зеленский отметил, что такие парки должны привлечь украинцев к занятиям спортом. Сейчас около 60% украинцев спортом пока что не занимаются, и из-за этого обостряются хронические заболевания.

"Именно с помощью таких классных спортивных развлекательных современных “магнитов” мы будем увеличивать количество граждан Украины, которые занимаются разными видами спорта", – сказал президент.

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Томаса Баха впечатлило, что урбан-парк был построен в рекордные сроки – меньше, чем за два месяца.

"Такие парки очень важны для развития физической культуры. И когда случилась пандемия COVID-19, все поняли, насколько важна физкультура как для физического, так и для ментального здоровья", – подчеркнул президент МОК.

В 2022 году подобные парки, по словам Владимира Зеленского, будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023 году запланировано их открытие почти во всех областных центрах и еще нескольких больших городах Украины.

На территории парка на ВДНГ в Киеве уже работают: скейт-парк для экстремальных уличных культур; стритфутбольний спот для тренировок по уличному футболу; стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5; стритдэнс и ивент-спот для занятий уличными танцами; стритворкаут-спот; паркур-спот; беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

По словам первого заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, до августа будущего года тут также должны появиться три бассейна, 10-метровая вышка для прыжков в воду, зона для пляжного спорта, будут работать солнечная электростанция и экопаркинг.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программы "Большая стройка" и "Здоровая Украина" будут способствовать формированию тренда здорового образа жизни среди украинцев. С этой целью во всех населенных пунктах будут построены спортивные зоны и площадки для свободных занятий спортом.