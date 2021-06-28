Зеленский решил строить здоровую нацию: детям еду, взрослым площадки, а пенсионерам витамины

Президент Украины Владимир Зеленский взялся за большое строительство здоровья украинцев. Новая медицинская реформа будет популяризировать спорт и здоровое питание, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни. Для этого в школах меняют меню, а по стране построят тысячи спортивных площадок.

О главных составляющих своей реформы президент рассказал на форуме "Украина 30. Здоровая Украина". Эксперты поддерживают составляющие проекта, но считают, что его нужно доработать.

"Программа "Здоровая Украина" рассчитана на все возрастные категории. С одной стороны, она предусматривает усиление мотивации населения к ведению здорового образа жизни, а с другой – развитие необходимой для этого инновационной инфраструктуры. В настоящее время идет подсчет проекта, который будет урегулирован и заложен в бюджете в 2021 -2022 годах", – рассказали OBOZREVATEL в Офисе президента.

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Как говорят в народе, береги здоровье смолоду. Поэтому главной составляющей реформы будет популяризация здорового питания и спорта среди детей. В школах планируют изменить концепцию уроков физкультуры, чтобы они были интересными. А также хотят ввести для родителей и детей мобильные приложения со спортивными секциями.

Однако приоритетным является изменение питания, поэтому уже с 1 сентября в украинских школах детей будут кормить по-новому. Подробнее об измененных нормах и меню можно прочитать в материале OBOZREVATEL.

"Какое бы меню вы не создали, главное – нормы питания, которые коренным образом изменились, в этом главный позитив. Значительно сократилась наличие картофеля и хлеба. Полностью устранены обработанные продукты – колбасы, сосиски, кондитерские изделия. Есть все группы полезных продуктов с должной ротацией – три порции овощей, две-три порции фруктов в день, ежедневно порция злаковых или бобовых, рыба несколько раз в неделю", – рассказал OBOZREVATEL президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец.

Спорт хотят сделать доступным и популярным. Зеленский пообещал в ближайшее время построить тысячи площадок. Спортивную инфраструктуру собираются популяризировать в каждом уголке страны. У специально оборудованных мест разместят инструкции с GR-кодом, что позволит выбрать бесплатную онлайн тренировку. А чтобы было интереснее, то к такой инициативе привлекли медийных людей. В частности, презентовал работу такой площадки украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко.

Работники спортивной отрасли уверяют, что площадки даже на каждом шагу не станут мотивацией для человека, нужен другой подход. А если и устанавливать их, то в маленьких городах и селах, ведь в больших городах инфраструктуры достаточно.

"На примере детей, то как только у них что-то болит – родители берут справку у врача, чтобы ребенка освободилась от физкультуры в школе. Никто не прививает детям любовь к спорту с детства, не объясняет как это круто положительно влияет на здоровье. Со взрослыми сейчас легче, потому что у нас мода на спорт. Но надо поработать и с культурой поведения на площадках – установить там камеры, разграничить детские и взрослые зоны, научить людей не распивать там алкоголь по вечерам", – рассказала OBOZREVATEL фитнесс-тренер Наталья Швайко.

Для людей старше 55 лет будут введены обязательные медицинские обследования каждые два года. Если человек имеет инвалидность или хронические болезни, то обследоваться придется каждый год. Такие нововведения нужны для ранней диагностики заболеваний. Кроме того, программа будет предусматривать для пенсионеров бесплатные витамины для укрепления иммунитета.

Врачи отмечают, что в целом правила обследований не являются новыми, люди после 45 лет получают направление на дополнительные анализы. Но чтобы улучшить здоровье нации, граждане должны регулярно посещать врача и проходить обязательные обследования не только после 55 лет.

А что касается пенсионеров, то бесплатные витамины выглядят как популизм. По мнению врачей, не всем пенсионерам витамины нужны, в стране есть проблемы с предоставлением важных лекарств. Лучше всего обеспечить пожилых людей достойной пенсией, чтобы они могли сами купить все необходимое.