В Одесской области мужчине вручили повестку устно, но он не явился в ТЦК: чем все кончилось

В Одесской области мужчине дважды устно вручили повестку, но он не явился в ТЦК для прохождения медкомиссии. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

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Об этом говорится в приговоре Савранского районного суда Одесской области 20 июля в 08:00 в 2024 году ему пытались вручить повестку по месту жительства, но он отказался ее получить.

Затем работники РТЦК объявили содержание повестки устно, указав, что он должен прибыть 20 июля в 11:10 для прохождения медкомиссии. Однако мужчина за повесткой не явился.

9 сентября 2024 года, находясь в ТЦК, куда его доставили полицейские, мужчина снова отказался получить письменное предупреждение. Сотрудники РТЦК и СП сообщили его о необходимости выполнения требований военного учета, прохождения медосмотра и явки по вызову. Также они попытались вручить ему направление на военно-врачебную комиссию и повторную повестку, но после отказа мужчина был уведомлен устно о вызове на 10 сентября 2024 года. Однако в указанную дату мужчина снова не явился.

Следовательно, обвиняемый уклонился от военного учета после предупреждения, сделанного руководителем РТЦК. Во время допроса в суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд учел, что обвиняемый, ранее не судимый, признал свою вину и зарекомендовал себя с положительной стороны. В результате ему было назначено наказание по части 1 статьи 337 УК Украины в виде штрафа в размере 5100 грн.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы за отказ от мобилизации. Впервые суд вынес ему наказание в 2022 году и приговорил к двум годам испытательного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, на Прикарпатье работник государственного предприятия, которого мобилизовали на военную службу вопреки бронированию, выиграл дело в суде. Там отменили призыв и обязали военную часть исключить мужчину из списков личного состава.

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