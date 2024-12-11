Во Львове снятый с военного учета мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда: как наказали

Львовский апелляционный суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы за отказ от мобилизации. Впервые суд вынес ему наказание в 2022 году и приговорил к двум годам испытательного срока.

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Однако прокуратура обжаловала это решение и наказание мужчине ужесточили. Об этом говорится в приговоре Львовского апелляционного суда.

Согласно материалам дела, при освобождении обвиняемого от отбывания наказания суд первой инстанции не учел, что вины в содеянном он не признал. Также в действиях мужчины отсутствуют обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе искреннее раскаяние.

Кроме того, суд отметил, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации создает угрозу для безопасности государства в сфере обороны и приводит к необеспечению обороноспособности государства. Поэтому коллегия судей решила, что только наказание в виде лишения свободы способно обеспечить достижение цели, которая заключается не только в наказании, но и в предотвращении совершения новых преступлений.

В свою очередь адвокат подсудимого заявил, что у его клиента есть серьезные проблемы со здоровьем. Правозащитник отметил, что обвиняемый был признан непригодным к военной службе в мирное время и снят с воинского учета, поэтому он не может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Суд отметил, что мужчина лечился еще в 2003-2004 годах, но в последнее время он за помощью к медикам не обращался. Также обвиняемый был снят с воинского учета в 2022 году, но других отметок в военном билете о постановке обвиняемого на учет в другом районном ТЦК нет.

В результате апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Напомним, Кабинет министров предложил снять с учебных заведений обязанности ежегодно представлять в территориальные центры комплектования и социальной поддержки списки граждан, подлежащих взятию на военный учет.

Ранее сообщалось, что к концу февраля следующего года в приложении Резерв+ появится новая услуга – электронное направление на военно-врачебную комиссию. Таким образом, можно будет избежать нескольких посещений ТЦК и очередей, чтобы получить один документ.

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