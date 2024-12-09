На Прикарпатье мужчину мобилизовали, несмотря на наличие брони, он обратился в суд: чем все кончилось

В Прикарпатье работник государственного предприятия, которого мобилизовали на военную службу вопреки бронированию, выиграл дело в суде. Там отменили призыв и обязали воинскую часть исключить мужчину из списков личного состава.

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Об этом говорится в решении Ивано-Франковского окружного административного суда, опубликованном в судебном реестре в декабре 2024 года. Иск подал механик госпредприятия, занимающийся разработкой, производством и модернизацией вооружения для ВСУ.

Истец объяснил, что работодатель забронировал его от мобилизации, что подтверждается выдержкой из приказа Минэкономики, но ТЦК все равно мобилизовал его на службу.

В иске житель Прикарпатья указал, что имел действующее бронирование до 1 августа, которое автоматически продлилось еще на три месяца – до ноября 2024 года. Однако у него не было выписки о бронировании и отсрочке, действующего с 1 августа 2024 года. По словам истца, 11 августа работники ТЦК воспользовались этой ситуацией и мобилизовали его на военную службу. Мужчина подал иск в суд против ТЦК и воинской части с требованием отменить призыв.

Представители ТЦК подали отзыв на исковое заявление, в котором отметили, что истец не имел при себе военно-учетного документа, из-за чего его доставили в военкомат и направили на ВЛК. В отзыве отмечалось, что истец не предоставил доказательств завершения процедуры получения отсрочки от призыва по мобилизации из бронирования.

Судья установил, что на момент мобилизации истец имел действующее бронирование и отсрочку в соответствии с приказом Минэкономики и отметил, что работники ТЦК обязаны проверять наличие таких документов и оснований для отсрочки. Суд признал незаконными и отменил приказ о мобилизации истца, а также его зачисление в воинскую часть, обязав исключить его из списков личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове 31-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он аргументировал свой отказ от службы религиозными убеждениями, поскольку является верующим объединением церквей евангельских христиан-баптистов.

Мужчина в начале ноября прошлого года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Несмотря на это, он не явился на сборный пункт для отправки в воинскую часть и в письменном виде отказался от призыва. На суде обвиняемый не признал свою вину.

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