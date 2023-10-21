В Одессе юноша публично порвал флаг Украины: теперь ему грозит штраф или лишение свободы

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Одесской области. Отмечается, что молодой человек приехал в областной центр из Днепропетровской области. Событие произошло несколько дней назад.

Юноша гулял по городу, распивая алкоголь, когда решил поиздеваться над государственной символикой. Об этом правоохранителям сообщили очевидцы. В разговоре с полицейскими нарушитель каялся и оправдывал свой поступок алкогольным опьянением.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит штраф от 17 000 до 68 0000 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трех лет.

Видео дня

Напомним, финский певец Käärijä, занявший второе место на конкурсе Евровидения-2023 и ставший любимцем фанатов, некорректно повел себя с флагом Украины. В сети распространилось видео, где артисту на сцену швырнули украинский символ, но звезда проигнорировала это. Он просто переместил флаг под стол, так и не развернув его. Такое поведение певца откровенно удивило украинцев, которым он раньше желал победы. Позже он признал вину и заверил, что уважает украинский народ в борьбе за свободу.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре во временно оккупированном Токмаке Запорожской области жители запустили в небо флаг Украины. Они привязали его к наполненным гелием воздушным шарам.

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