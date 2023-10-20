Звезда 'Евровидения' Käärijä, выбросивший флаг Украины на концерте, попросил прощения: я уважаю и поддерживаю украинцев

Финский певец Käärijä, представлявший свою страну на Евровидении-2023, извинился за то, что швырнул под стол украинский флаг на концерте в Эстонии, перепутав его со шведским. Сначала артист пожаловался на угрозы от украинцев и заявил, что не будет просить прощения у людей, желающих ему смерти, а позже все же признал вину.

По словам артиста, он уважает украинский народ в борьбе за свободу. Обращение с теплыми словами он опубликовал в stories после скандального выступления в Германии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Käärijä на прошлой неделе отказался поднимать на сцене украинское знамя, которое ему бросили поклонники в Эстонии. Грубый жест разозлил украинцев, но звезда сразу решил оправдаться. По его версии, сине-желтое полотно напомнило певцу флаг Швеции, а он якобы не захотел размахивать символом этой страны в Эстонии.

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Очевидно, оправдания фанатам из Украины показались неубедительными, так что на следующем концерте в Германии артист грубо высказался о хейте в свою сторону.

"Я хочу сказать, что я люблю Украину! Я их очень уважаю, и в этом проблема. Теперь они хотят, чтобы я умер, и я должен извиниться перед ними, но почему? Они хотят меня убить, а я должен извиняться? Ни в каком случае", – обиделся Käärijä.

Позже на его странице все же появились повторные извинения. Очевидно, певец осознал, что грубыми жестами и оскорблениями не сможет без репутационных убытков закончить скандал.

Он написал: "Хочу подчеркнуть, что это было чистое недоразумение с моей стороны. Я хочу извиниться перед всеми за свою ошибку. Я глубоко уважаю украинский народ и поддерживаю его в борьбе за свободу и мир", – написал "серебряный" призер Евровидения.

Ранее OBOZ.UA писал, что победительница песенного конкурса Евровидения-2023 Лорин из Швеции стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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