В Одессе мужчина трижды проигнорировал повестки, потому что 'считает политику войны ошибочной': как его наказали

В Одессе суд приговорил мужчину к трем годам тюрьмы за уклонение от мобилизации. Обвиняемый трижды игнорировав повестки и заявил, что намерен и дальше уклоняться от призыва на военную службу.

Видео дня

При этом мужчина попытался объяснить свою позицию в ходе судебного разбирательства. Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Одессы от 28 ноября.

Согласно материалам дела, житель Одессы трижды получал повестки и не являлся в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Впервые он проигнорировать вызов в ТЦК в июле 2024 года, а после этого – в августе и сентябре.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что не являлся в ТЦК после получения повестки, потому что "считает политику войны ошибочной" и не желает участвовать в ней. Также мужчина подчеркнул, что, если ему снова вручат повестку, он так же не появится в ТЦК.

Суд признал одессита виновным в правонарушении по ст. 336 Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Данный приговор может быть обжалован в Одесский апелляционный суд в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним,на Хмельнитчине ТЦК отказал мужчине в отсрочке, несмотря на то, что его брат пропал без вести во время защиты Украины на фронте. Гражданин обжаловал это решение в суде, признавшем действия ТЦК неправомерными и обязав повторно рассмотреть его заявление и принять соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что в Харькове 31-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он аргументировал свой отказ от службы религиозными убеждениями, поскольку является верующим объединения церквей евангельских христиан-баптистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!