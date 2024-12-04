В Харькове мужчина отказался от мобилизации, потому что является 'верующим человеком и боится за жизнь': что решил суд

В Харькове 31-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он аргументировал свой отказ от службы религиозными убеждениями, поскольку является верующим объединение церквей евангельских христиан-баптистов.

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Согласно приговору Киевского районного суда Харькова, мужчина в начале ноября прошлого года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Несмотря на это, он не явился на сборный пункт для отправки в воинскую часть и в письменном виде отказался от призыва.

На суде обвиняемый не признал своей вины, хотя подтвердил, что в 2018-2019 годах проходил срочную службу и имеет военно-учетную специальность. Когда в прошлом году был вызван для мобилизации, мужчина заявил о своих религиозных убеждениях и предоставил справку от Харьковского областного объединения церквей евангельских христиан-баптистов.

В территориальном центре комплектования ему предложили альтернативную службу на посту повара, однако он отказался, аргументируя это тем, что служба все равно может предусматривать контакт с оружием, что противоречит его верованием. Кроме того, мужчина отметил, что не готов идти воевать из-за страха за свою жизнь.

Дополнительно обвиняемый предоставил суду справку, удостоверяющую, что с сентября 2024 года он студент первого курса Харьковского регионального библейского колледжа по специальности "церковное служение".

Суд, анализируя доказательства и законодательство, пришел к выводу: "Религиозные убеждения не могут служить основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации, поскольку исполнение конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства является обязанностью каждого".

В то же время суд не учел факт обучения обвиняемого. Законодательством предусмотрена отсрочка от мобилизации для студентов, получающих высшее образование на стационарной форме обучения. Однако с 1 декабря 2024 года право на отсрочку было отменено для отдельных категорий студентов, в том числе тех, кто получает второе или третье высшее образование.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине ТЦК отказал мужчине в отсрочке, несмотря на то, что его брат пропал без вести во время защиты Украины на фронте. Гражданин обжаловал это решение в суде, признавшем действия ТЦК неправомерными и обязав повторно рассмотреть его заявление и принять соответствующее решение.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хмельницкий окружной административный суд поддержал иск многодетного отца, которому ТЦК отказал в отсрочке. Мужчина воспитывает двоих несовершеннолетних детей от первого брака и одного ребенка во втором. В ТЦК отметили, что он не дал подтверждения, что удерживает детей от предыдущего брака.

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