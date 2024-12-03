В Хмельнитчине ТЦК отказал в отсрочке брату без вести пропавшего на фронте военного: удалось ли обжаловать решение

В Хмельницкой области ТЦК отказал в предоставлении отсрочки мужчине, брат которого, защищая Украину, пропал без вести на фронте. Гражданин подал иск в суд – тот признал действия ТЦК противоправными, обязал повторно рассмотреть заявление и принять соответствующее решение.

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Решение Хмельницкого окружного административного было обнародовано в судебном реестре. Согласно материалам дела, в суд обратился военнообязанный, который рассказал, что является братом воина Национальной гвардии, который в марте 2024 года без вести пропал во время выполнения боевого задания.

В июле 2024 года мужчина обращался в ТЦК, чтобы получить законную отсрочку от мобилизации, однако получил отказ.

По словам истца, решение военкомата незаконно, поэтому он решил его отменить и получить отсрочку.

Представитель ТЦК не воспользовался правом предоставить отзыв на исковое заявление. Дело рассматривал судья Петр Салюк.

В отказе ТЦК о предоставлении отсрочки указано, что истец якобы не военнообязанный, так как его сняли с военного учета, а также не приобщил решение суда о признании его брата без вести пропавшим.

Суд критически отнесся к таким аргументам, поскольку с 2018 года истец состоит на военном учете и записи по исключению отсутствуют.

Судья указал, что истец предоставил достаточно доказательств, в том числе извлечение из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Следовательно, суд установил, что он имеет право на получение отсрочки, признал незаконным решение ТЦК, отменил его и обязал повторно рассмотреть заявление, приняв соответствующее решение с учетом выводов суда.

На это судебное решение можно подать апелляцию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хмельницкий окружной админсуд удовлетворил иск многодетного отца, которому ТЦК также отказал в отсрочке. У мужчины двое несовершеннолетних детей от первого брака и один ребенок во втором браке. В ТЦК заявили, что мужчина не предоставил доказательств того, что удерживает детей от первого брака.

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