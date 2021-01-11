В Одессе клуб устроил вечеринку в разгар карантина. Видео
Несмотря на ужесточение карантинных ограничений по всей Украине с 8 по 24 января, в Одессе один из ночных клубов проигнорировал это и продолжил работать.
Видео с вечеринки опубликовали на местном Telegram-канале "Х**вая Одесса". На нем видно, что заведение работает в традиционном режиме. "Локдауны по-одесски", – отметили авторы публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Судя по кадрам, в помещении находилось немало людей. Они курили кальяны, танцевали под громкую музыку без соблюдения социальной дистанции и пели в караоке. Кроме того, по залу заведения никто не передвигался в защитных масках.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ужесточенный карантин будет действовать в Украине с 8 по 24 января. Среди прочего он предусматривает запрет работы развлекательных заведений, кафе и ресторанов (кроме доставки еды на дом или на вынос).
Одесса в первый день новых ограничений сразу же их нарушила. Так, некоторые заведения продолжили работать, повесив на дверь табличку "Магазин".
А на курортах Украинских Карпат в период усиленных ограничительных мер наблюдался настоящий аншлаг. Веб-камеры фиксировали огромные толпы туристов без масок повсюду.