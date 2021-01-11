В Одессе клуб устроил вечеринку в разгар карантина. Видео

Несмотря на ужесточение карантинных ограничений по всей Украине с 8 по 24 января, в Одессе один из ночных клубов проигнорировал это и продолжил работать.

Видео с вечеринки опубликовали на местном Telegram-канале "Х**вая Одесса". На нем видно, что заведение работает в традиционном режиме. "Локдауны по-одесски", – отметили авторы публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Судя по кадрам, в помещении находилось немало людей. Они курили кальяны, танцевали под громкую музыку без соблюдения социальной дистанции и пели в караоке. Кроме того, по залу заведения никто не передвигался в защитных масках.

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