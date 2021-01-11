В Одесі клуб влаштував вечірку в розпал карантину. Відео

Вікторія Довгань Суспільство 11:04, 11.01.2021 Оновлено: 11:11, 11.01.2021

Незважаючи на посилення карантинних обмежень по всій Україні з 8 до 24 січня, в Одесі один із нічних клубів проігнорував це і продовжив працювати.

Відео з вечірки опублікували на місцевому Telegram-каналі "Х**ова Одеса". На ньому видно, що заклад працює в традиційному режимі. "Локдауни по-одеськи", – зазначили автори публікації (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно з кадрів, в приміщенні перебувало чимало людей. Вони курили кальяни, танцювали під гучну музику без дотримання соціальної дистанції та співали в караоке. Крім того, у залі закладу ніхто не пересувався в захисних масках.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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