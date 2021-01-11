В Одесі клуб влаштував вечірку в розпал карантину. Відео
Незважаючи на посилення карантинних обмежень по всій Україні з 8 до 24 січня, в Одесі один із нічних клубів проігнорував це і продовжив працювати.
Відео з вечірки опублікували на місцевому Telegram-каналі "Х**ова Одеса". На ньому видно, що заклад працює в традиційному режимі. "Локдауни по-одеськи", – зазначили автори публікації (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Як видно з кадрів, в приміщенні перебувало чимало людей. Вони курили кальяни, танцювали під гучну музику без дотримання соціальної дистанції та співали в караоке. Крім того, у залі закладу ніхто не пересувався в захисних масках.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
посилений карантин діятиме в Україні з 8 до 24 січня. Серед іншого він передбачає заборону роботи розважальних закладів, кафе і ресторанів (крім доставки їжі додому або на винос).
Одеса в перший день нових обмежень одразу ж їх порушила. Так, деякі заклади продовжили працювати, почепивши на двері табличку "Магазин".
А на курортах Українських Карпат у період посилених обмежувальних заходів спостерігався справжній аншлаг. Веб-камери фіксували величезні натовпи туристів без масок всюди.