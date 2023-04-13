'В обед дали повестку, вечером забрали в часть': пленный оккупантов рассказал, что его бросили на войну, несмотря на проблемы с психикой

Россия уже настолько истощила ресурсы своих войск, что начала отправлять на войну с Украиной всех подряд. Пленный оккупант рассказал, что его бросили на войну, несмотря на проблемы с психикой.

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По его словам, от момента вручения повести до отправления в часть прошли считаные часы. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Ищи своих".

Так, пленный оккупант по имени Дутов Павел Николаевич, родом из Забайкалья, рассказал, что к военной службе был "ограниченно годен".

"Ну типо ненормальный я. Даже в психушке лежал я", – объяснил он, добавив, что срочную службу не проходил.

По словам Дутова, на войну его забрали "дерзко".

"В обед вручили повестку, вечером - уже увезли в часть. Полмесяца жили, типо якобы подготавливались. На самом деле мы подготовку не проходили. В средине ноября нас увезли в Ростов. Там короче погрузили в машину и привезли в какой-то лес. Потом сказали собирайтесь. Мы собрались, поехали. Шел, шел и дошел, короче, до бунгало, ну до окопа, а там ваши…" – отметил оккупант.

Он добавил, что за время, пока захватчик "воевал" из его 36-й бригады в 300 военных осталось не больше 75 человек.

Пленный также выразил надежду, что после обмена его уже не отправят на войну, потому что в Украине уже был ликвидирован его брат.

Напомним, Госдума России большинством голосов депутатов приняла закон о введении электронных повесток, которые будут отправлять мужчинам призывного возраста для мобилизации на войну в Украине.

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что мобилизоваться должны все жители страны-агрессора РФ. И речь не только о тех, кто идет воевать против Украины, а обо всем российском обществе, так как, по словам "повара Путина", сейчас идет война за существование России.

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