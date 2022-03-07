В Николаеве оккупанты обстреляли 'Градами' жилой микрорайон. Видео

Российские войска снова обстреляли мирное население Николаева. На этот раз оккупанты накрыли градами жилой микрорайон Балабановка в южной части города.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Украина 24". На кадрах видно, что у многих домов пробита крыша снарядами. Также повалены деревья, а на фасадах домов и заборах видны осколочные повреждения.

Отметим, что ближе к утру 7 марта оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева и его пригороду. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Спасатели предупредили, что в городе много неразорвавшихся снарядов и призывают жителей не подходить к ним.

Видео дня

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российских оккупантов варварами XXI века. По его словам, за время войны страна-агрессор разрушила 202 школы, 34 больницы и более 1500 жилых домов.