'Варвары XXI века': Россия уничтожила свыше 1500 домов, 202 школы и 34 больницы в Украине, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российских оккупантов варварами XXI века. По его словам, солдаты РФ не умеют воевать против других армий, а способны только убивать мирных жителей.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter. Украинский политик рассказал, что за время войны страна-агрессор разрушила 202 школы, 34 больницы и более 1500 жилых домов.

"Варвары XXI века. Россия повредила/уничтожила 202 школы, 34 больницы, 1500+ жилых домов. 900+ наших населенных пунктов полностью лишены света, воды и тепла. Русская армия не умеет воевать против других армий. Но хорошо убивает мирных жителей", – сказано в сообщении.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к россиянам. Он пообещал: каждый, кто причастен к убийствам украинцев в развязанной Путиным войне, не скроется от наказания.