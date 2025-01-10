В нацпарк Тузловские лиманы в Одесской области прилетели птицы в мазуте: они пострадали в результате экокатастрофы, устроенной РФ. Фото

В Национальный парк Тузловские лиманы в Одесской области прилетели птицы загрязнены мазутом. Они пострадали во время аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе.

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Об этом сообщил научный исследователь Иван Русев в Facebook. В частности, среди птиц были пирникоза и баклан.

"А вот и к нам вчера уже прилетели частично обмазанные мазутом птицы. Большая пирникоза, найденная в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" частично обмазана мазутом предположительно прилетела с места аварии. Известно, что большая пирникоза летает быстро махая крыльями и может пролететь большое расстояние", – говорится в сообщении.

Научный исследователь отметил, что большого баклана в мазуте достать из воды было невозможно. Также еще одна погибшая птица была отправлена на исследования в Одессу, в Украинский центр экологии моря, с целью установить связь с качеством нефтепродуктов, попавших в Черное море во время аварии танкеров.

Русев объяснил большую вероятность того, что нефтепродукты скоро могут достичь берегов Одесщины, и это еще не конец ужасающих последствий для природы.

"Каждый день находят мертвых китообразных, преимущественно азовок и их уже около сотни найденных, а, как известно, во время таких аварий с нефтепродуктами, море или океан, выбрасывают лишь 5% всех погибших и поэтому реально погибших от этой аварии – тысячи", – написано в сообщении.

Напомним, утром, 15 декабря, два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, после аварии танкеров нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае. Впоследствии местные жители начали находить на берегу птиц, загрязненных в мазуте.

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