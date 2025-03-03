В направлениях на ВЛК в Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр: что известно

В направлениях на ВЛК в приложении Резерв+ появилась дата прибытия на медосмотр. Обновление будет доступно гражданам, имеющим последнюю версию приложения.

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Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Она добавила, что электронные направления теперь будут доступными для всех военнообязанных.

"Электронные направления на ВЛК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это будет касаться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей", – говорится в сообщении.

Черногоренко подчеркнула, что граждане смогут сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки. Электронные направления доступны всем военнообязанным и тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВЛК. Нужно только оформить запрос в Резерв+.

"Время – один из самых ценных человеческих ресурсов, и я рада, что благодаря Резерв+ мы помогаем нашим гражданам освободить его для более важных дел", – написано в сообщении.

Напомним, 12 февраля стало известно, что в приложении Резерв+ появилась возможность подать заявку на заключение контрактной службы для граждан с 18 лет. Обновления уже доступны для платформ iOS и Android. Также в обновленной версии есть список вакансий и условия службы для подписания контракта.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин Украины ужесточил защиту прав лиц с инвалидностью. Теперь их данные будут отображаться в приложении Резерв+ даже без военно-больничной комиссии. В частности, информация о лицах с инвалидностью будет автоматически вноситься в реестр Оберег. И таким лицам можно установить непригодность к службе без ВЛК.

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