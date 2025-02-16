Лица с инвалидностью смогут установить непригодность к службе без ВВК: в Минобороны объяснили, как будет работать в Резерв+

Кабинет министров Украины усилил защиту прав лиц с инвалидностью. Теперь их данные будут отображаться в приложении Резерв+ даже без военно-врачебной комиссии.

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Об этом сообщили в Минобороны. Отмечается, что информация о лицах с инвалидностью будет автоматически вноситься в реестр Оберег. И таким людям можно будет установить непригодность к службе без ВВК.

"Данные об инвалидности будут поступать через взаимодействие с Единой информационной системой социальной сферы. Благодаря этому сведения об установлении или изменении группы инвалидности будут отображаться в приложении Резерв+ автоматически или по запросу человека, без необходимости прохождения медицинского осмотра и военно-врачебной комиссии (ВВК). Такие изменения усилят защиту прав лиц с инвалидностью и оптимизируют работу ВВК", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что также упрощена офлайн-процедура подачи документов для лиц с инвалидностью, чтобы установить негодность. Теперь документы, кроме медицинских, можно засвидетельствовать своей подписью при предъявлении оригинала. Раньше в некоторых случаях требовали подпись нотариуса.

В частности, отмечается, что подать документы могут как сами люди с инвалидностью, так и их родители, опекуны и другие законные представители. После этого военно-врачебная комиссия будет принимать решения на основании представленных документов и данных, имеющихся в электронной системе здравоохранения.

"Продолжаем развитие экосистемы в Резерв+, которая решает запросы пользователей. Эти изменения – еще один шаг к упрощению жизни для людей с инвалидностью в контексте военного учета", – отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Накануне, 14 февраля, Кабинет министров Украины принял решение, согласно которому лица с инвалидностью больше не будут направляться на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра. Запрет был принят на заседании правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 февраля, президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий срок прохождения ВВК для граждан, признанных ограниченно пригодными к военной службе. Теперь у них есть время до 5 июня 2025 года.

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