В Музее современного искусства в Болонье MAMbo состоялся солоперформанс украинской художницы Марии Прошковской 'Farina'. Фото

17 сентября в Музее современного искусства в Болонье MAMbo состоялся солоперформанс украинской художницы Марии Прошковской "Farina".

Художница в течение пяти часов без перерыва демонстрировала зрителям процесс превращения украинского зерна, которое было повреждено прямым попаданием российской ракеты с помощью ручного жернова в муку. Цель проекта – привлечь внимание к тому, насколько сложен процесс производства хлеба в условиях войны и регулярных террористических актов России и последствия этого для всего мира.

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Перформанс является частью культурно-дипломатической работы и имел целью напомнить жителям Италии, в которых тяжелых условиях работают украинские фермеры. Поскольку они, рискуя жизнью, убирают урожай и перерабатывают зерно, а украинские ежедневно поля превращаются в настоящие поля сражений.

Событие стало возможным благодаря сотрудничеству между художницей и кураторами проекта Лоренцо Бальби и Джулией Пеццоли. Именно они вместе с муниципалитетом Болонии в прошлом году пригласили Марию с сыном в Болонью на длительную резиденцию. Этим выступлением Мария также выражает свою благодарность городу и его жителям за тепло и убежище, которое они получили в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Мария Прошковская родилась в 1986 году в Киеве. Ее работы сосредоточены на гендерных исследованиях, влиянии травмы на общество и феминизме. Она является лауреаткой специальной премии конкурса молодых художников МУХи2017, специальной премии журнала VOGUE, участницей American Arts Incubator в Украине и стипендианткой программы Women in Conflict 1325 Fellowship Programme в Шотландии.

Проект был осуществлен при поддержке организации AIDA, а образ артистки дополнило платье украинской дизайнерки Лилии Пустовит.

Как сообщал OBOZREVATEL, студентка попросила об отчислении из-за преподавательницы, которая унизила украинский язык.