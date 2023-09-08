В МОН требуют писать 'Российская Федерация' с большой буквы: общество категорически отреагировало. Результаты опроса

Украинцев возмутил приказ Министерства образования и науки с требованием писать "Российская Федерация" с большой буквы. Граждане не понимают, почему в разгар войны, развязанной страной-агрессором, в правительстве имеют место подобные инициативы.

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Так, соответствующий документ под номером 1060 министр образования и науки Оксен Лесной подписал 31 августа 2023 года. В нем говорится о поручении внести изменения в другой приказ МОН от 21 августа 2023 года, а именно изменить в нем слово "российской федерации" на "Российской Федерации".

Требование написать название страны-агрессора с большой буквы вызвало волну негодования в сети. В частности, против выступили 92% участники опроса OBOZREVATEL.

В комментариях украинцы пишут, что проявлять такое уважение к врагу недопустимо и решение подобных вопросов сейчас нецелесообразно.

Некоторые даже предложили МОН "сходить за русским военным кораблем".

"Звук "россия" надо писать с маленькой буквы", "А нам точно нужен такой МОН, который этой вот **ней в разгар войны занимается?", "Как раз ко времени принимать такой закон? Министр пророссийское *ыдло", "Что же это такое, люди наши погибают, а животным с большой буквы", "россии ни что не мешает на любых уровнях говорить "на Украине", унижая нашу страну. Почему мы должны воспитывать в себе уважение к фашистской россии и писать ее название с заглавной буквы?" – пишут они.

В то же время, некоторые отмечают, что в приказе МОН говорится не об обязательном требовании для всех, а только для конкретного документа. Некоторые также поддерживают традиционное написание названия РФ с заглавной буквы, поскольку это является нормой орфографии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2022 года украинский филолог Александр Авраменко посоветовал украинцам писать слова "россия", "путин" и "московия" с маленькой буквы, аргументируя это тем, что все вышеперечисленные значения являются синонимами фашизма.

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