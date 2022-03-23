Филолог Авраменко посоветовал украинцам писать слова 'россия' и 'путин' с маленькой буквы

Известный украинский филолог, педагог, исследователь и популяризатор родного языка Александр Авраменко посоветовал украинцам писать слова "россия", "путин" и "московия" с маленькой буквы. Более того, заслуженный работник образования Украины настоятельно рекомендует использовать новое правило, аргументируя это тем, что все вышеперечисленные значения являются синонимами фашизма.

Об этом лингвист напомнил подписчикам на личной странице в Instagram. Также Авраменко сравнил символы украинского и российского народов.

"У каждого народа свои символы. У нас – ива и калина, в московии – свастика Z и черно-рыжая лента. Твердо верю: свет победит тьму", – написал филолог.

Видео дня

Он отметил, что в слове "московия" не использовал прописную букву умышленно.

"PS: московия, россия, путин (ныне – синонимы фашизма) сознательно пишу с строчной буквы. И всем советую это делать", – подчеркнул Александр Николаевич.

Стоит отметить, действительно существует правило, которое гласит, что фамилии людей и имена, которые употребляют пренебрежительно, пишут с маленькой буквы. Авраменко, очевидно, провел такую же аналогию и со странами.

Напомним, Авраменко учит украинскому языку не только школьников и студентов, но и многих знаменитостей, которые работают на телевиденье, радио и в сфере политики. Среди учеников филолога и Владимир Зеленский. Президент занимался с известным лингвистом, еще будучи шоуменом и комедийным актером. Объяснял это тем, что планирует снимать кино на украинском языке.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинский писатель и музыкант Сергей Жадан показал, как дети в метро Харькова поют гимн Украины. Накануне он и его друзья-поэты и актеры устроили концерт жителям города, которые прячутся в метрополитене от обстрелов оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!