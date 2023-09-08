В МОН выдали приказ, где требуют писать 'Российская Федерация' с прописной буквы

Министр образования и науки Оксен Лисовой поставил точку в спорах о том, как следует писать полное название государства-агрессора России, которое ведет против Украины полномасштабную войну. Согласно его приказу, оба слова должны писаться с заглавной буквы – "Российская Федерация".

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Соответствующий указ был опубликован на сайте ведомства. Документ под номером 1060 министр подписал 31 августа 2023 года.

Этим документом Лисовой он внес изменения в приказ МОН №1022 от 21 августа.

"Внести в приказ Министерства образования и науки Украины от 21 августа 2023 года №1022 "Об обеспечении обучения учащихся, выехавших из Украины в результате полномасштабного вторжения российской федерации и получающих образование в учебных заведениях страны пребывания и Украины" следующие изменения: в заголовке, подпунктах 1 , 2 пункта 1 слова "российской федерации" заменить словами "Российской Федерации", – говорится в документе.

После опубликования приказ сразу вступает в действие, говорится в документе. Контроль за тем, как выполнят приказ подчиненные, министр возложил на своего зама.

В марте 2022 года известный украинский филолог, педагог, исследователь и популяризатор родного языка Александр Авраменко посоветовал украинцам писать слова "россия", "путин" и "московия" с маленькой буквы. Также он настоятельно рекомендовал использовать новое правило, аргументируя это тем, что все вышеперечисленные значения синонимами фашизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лисовой заявил, что преподавать в школах на русском языке или проводить отдельные его уроки – это не об интересах государства и украинского народа. Существовать русский язык может в пределах высшего филологического образования и желательно в другой стране.

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