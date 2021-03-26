В мире зафиксировали безумный температурный рекорд. Графики

Аравийский полуостров охватила очередная волна рекордной жары, из-за чего 24 марта в Кувейте на метеостанции Mitribah была зафиксирована температура в +44,6°C.

Об этом сообщил синоптик Харьковского гидрометцентра, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, опубликовав в Facebook графики (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам специалиста, такой показатель является не только самым высоким для Кувейта, что в юго-западной Азии, в марте. Это также рекорд для всего Аравийского полуострова и наиболее северные +44 градуса, которые когда-либо отмечали в марте.

"Обращает на себя внимание, что динамика роста средней температуры на Ближнем Востоке и в странах Аравийского полуострова является исключительно быстрой (по сравнению с другими регионами планеты в данном широтном поясе)", – пояснил Кибальчич.

На графиках он показал аномалии среднегодовой температуры в Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре за весь период наблюдений (температурные отклонения рассчитывались относительно периода 1951-1980 гг.).

"Хорошо заметно, что в последние 20-25 лет прослеживается значительный рост среднегодовой температуры в этих странах", – подытожил синоптик.

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