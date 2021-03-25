Погода на Пасху в Украине: тепла в мае можно не ждать

Погода на Пасху 2021 в Украине, которая выпадает на 2 мая, будет холодной.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, тепла в последний месяц весны можно не ждать, передает "Апостроф".

Он отметил, что традиционной майской жары в этом году не будет. Погода будет прохладной, а после праздника придет еще одна волна похолодания.

"Пасха выпадает на 2 мая. Солнце посылает на землю 94 волны. Не бывает 93 или 95. Это свои законы. Соответственно расчет волн идет от Пасхи, какого бы числа она не была. После Пасхи идет 5-я волна, 17-я волна, 33-я волна – это волны похолодания. Значит, май будет прохладным и такой жары, которая обычно бывает в мае, уже не будет", – отметил Горбань.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, конец марта в Украине будет холодным, а погодные условия – нестабильными. Стабильное потепление ожидается лишь ближе к началу апреля.