В Минздраве сказали, как пережить жару: 8 советов от врачей

На прошлой неделе на всей территории Украины фиксировали очень высокую температуру воздуха – от +30 до +35 градусов по Цельсию. Такие экстремальные погодные условия могут негативно влиять на состояние здоровья человека.

Жара может спровоцировать солнечный удар, а также привести к ожогам и вызвать судороги. Кроме того, из-за значительного влияния ультрафиолета увеличивается риск развития меланомы (рак кожи), сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В связи с этим в Минздраве подготовили для украинцев ряд советов, как пережить жаркие дни:

Прежде всего, надо сократить время пребывания на солнце, особенно с 11 до 16 часов. Медики рекомендуют находиться в прохладном помещении или в тени. Также адаптироваться к жаре вам помогут душ или ванна с прохладной водой.

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Пользуйтесь солнцезащитным кремом с 30+ SPF, его надо наносить за 20-30 мин до выхода на улицу.

В жару отдавайте предпочтение светлой легкой, свободной одежде из натуральных тканей – хлопок, лен и тому подобное. Желательно выбирать одежду с длинным рукавом, чтобы защититься от ожогов. Не забывайте также про солнцезащитные очки и шляпу.

Надо пить больше жидкости, а взрослым следует напоминать об этом детям и пожилым людям. Важно следить за водным балансом, поэтому в жару лучше отказаться от употребления сладких напитков, алкоголя и напитков с высоким содержанием кофеина. Не забывайте также обеспечить водой домашних любимцев.

Временно сократите количество и интенсивность занятий спортом или откажитесь от них. Так вы сможете снизить дополнительную нагрузку на сердце.

В жару избегайте горячей и жирной пищи, которая дает телу дополнительное тепло.

Не оставляйте детей или животных в автомобиле, даже с открытыми окнами. Температура в машине быстро растет, это может привести к тепловому удару или даже летальным случаям.

Важно восстанавливать баланс солей и минералов в организме, ведь они быстро теряются из-за активного потоотделения. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли или страдаете хроническими заболеваниями, посоветуйтесь по этому поводу со своим врачом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине погода в июле и августе порадует и настоящей жарой, и приятной прохладой. Таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань.