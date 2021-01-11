В Минздраве объяснили, почему ввели локдаун после праздников

В Украине жесткий карантин (локдаун) ввели с 8 по 24 января, так как этот период совпадает с инкубационным периодом COVID-19 среди тех, кто заразился на новогодние праздники в стране.

Об этом на брифинге в понедельник, 11 января, рассказал глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, инкубационный период в 14 дней как раз припадет на время действия локдауна.

"Думаю, что всем понятно – когда происходит большое скопление людей, что было во время новогодних праздников…понятно, что количество инфицированных при таких условиях растет", – пояснил министр.

Также Степанов сообщил, на праздники украинцы активно перемещались по Украине и за ее рубежом, что повысило риск распространения коронавируса и в дальнейшем составит дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Еще министр подчеркнул, что сейчас в Украине одна треть всех больных COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов снова объяснил логику запретов на продажу носков во время локдауна.